USB-кабель Devia Fish 2 в 1: Micro USB и Lightning, черный
Код товара : УТ-00042469
Артикул : 6938595300066
11%
190 ₽
170 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.080
Описание
Надежный USB-кабель 2 в 1: USB micro B и Lightning. Подходит для зарядки мобильных устройств и передачи данных. Плотная тканевая оплетка, гибкий штекер (не заламывается, не отрывается от кабеля при переноске). Поддерживает ток силой до 2.4 А. Длина кабеля 1.5 м.