Кабель Devia Fish 1 USB - Lightning, черный
Код товара : УТ-00028579
Артикул : 993627
14%
290 ₽
250 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.080
Описание
Надежный кабель USB - Lightning для зарядки мобильных устройств и передачи данных. Плотная тканевая оплетка, гибкий штекер (не заламывается, не отрывается от кабеля при переноске). Поддерживает ток силой до 2.4 А. Длина кабеля 1.5 м.
Совместимость: устройства на базе iOS 8, 9, 10.