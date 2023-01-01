Надежный кабель USB - Lightning для зарядки мобильных устройств и передачи данных. Плотная тканевая оплетка, гибкий штекер (не заламывается, не отрывается от кабеля при переноске). Поддерживает ток силой до 2.4 А. Длина кабеля 1.5 м.