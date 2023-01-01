Кольцо-держатель для смартфона Devia Finger Hold Butterfly, черное
Код товара : УТ-00060386
Артикул : 6938595322822
11%
190 ₽
170 ₽
Можно в рассрочку или кредит
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Описание
Металлическое кольцо-держатель для смартфона. Качественная клейкая основа (3М скотч) надежно сцепляет основание кольца с задней панелью корпуса телефона и не оставляет клейких следов на корпусе смартфона после снятия. Кольцо комфортно надевается на палец и обеспечивает надежный хват. В сложенном состоянии держатель практически незаметен.