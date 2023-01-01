Внешний аккумулятор Devia Elegant Mini Power Bank 10000 mAh, Dark Blue
Код товара : УТ-00061026
Артикул : 6938595320538
1 250 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Внешний аккумулятор для телефона — не роскошь, а необходимость. Особенно, если Ваш гаджет требует подзарядки несколько раз в день или Вы хотите иметь возможность зарядить планшет, смартфон, электронную книгу и т.д. в любое время и в любом месте.
Есть два выхода для зарядки, что позволяет заряжать сразу несколько устройств.
Максимальный выходной ток — 2,1 А обеспечит быструю зарядку Ваших устройств.
Дополнительный аккумулятор раз и навсегда избавит Вас от проблемы неожиданно разрядившегося гаджета. Power Bank компактный, легкий и не скользит в руке.
- Емкость: 10000 мА
- Количество портов: 2 - USB, 1 - micro USB
- Выход: 2.1 A