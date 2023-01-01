Внешний аккумулятор для телефона не роскошь, а необходимость. Особенно, если Ваш гаджет требует подзарядки несколько раз в день или Вы хотите иметь возможность зарядить планшет, смартфон, электронную книгу и т.д. в любое время и в любом месте. Есть два выхода для зарядки, что позволяет заряжать сразу несколько устройств. Максимальный выходной ток 2,1 А обеспечит быструю зарядку Ваших устройств. Дополнительный аккумулятор раз и навсегда избавит Вас от проблемы неожиданно разрядившегося гаджета. Power Bank компактный, легкий и не скользит в руке.