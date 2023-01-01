Кольцевая лампа Devia Desktop Live Streaming Stand, диаметр 25 см, со штативом
Код товара : УТ-00068055
Артикул : 6938595353864
14%
1 490 ₽
1 290 ₽
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Гарантия 14 дней.
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Описание
Кольцевой светодиодный осветитель диаметром 25 см, обладает высокой точностью цветопередачи и удобными элементами управления. Осветитель создавает мягкое бестеневое освещение и красивые блики в глазах модели. Он идеально подходит для освещения при съемке видеоблогов, роликов на YouTube, селфи, макияжа, также может применяться в студийной портретной или предметной съемке, портретной фотографии.