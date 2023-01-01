USB-кабель Devia Braid (USB-A / USB-C) 1 м, серебристый
Код товара : УТ-00042466
Артикул : 6938595329401
20%
350 ₽
280 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.050
Описание
USB-кабель для передачи данных и зарядки совместимых устройств. Толстая нейлоновая оплетка, высокая гибкость штекеров. Поддерживает силу тока до 2.1 А. Длина кабеля: 1 м.