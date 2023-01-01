Универсальное устройство, сочетающее в себе функцию монопода для селфи и штатива для смартфона. Благодаря складной рукоятке вы сможете легко зафиксировать устройство на горизонтальной поверхности для выбора лучшей дистанции для фото или просто для просмотра видео. Надежный 5-секционный монопод-штатив выполнен из алюминиевого сплава, имеет возможность легко переходить из горизонтального режима съемки в вертикальный и оснащен специальной нишей, в которой размещен пульт дистанционного управления, работающий по технологии Bluetooth.