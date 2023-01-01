Монопод для селфи Devia All in One Selfie Stick Black, bluetooth
Код товара : УТ-00035361
Артикул : 6938595329586
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Длина в сложенном положении
16,5 см
Физические характеристики
Вес
125 г
Вес (брутто), г
0.210
Описание
Универсальное устройство, сочетающее в себе функцию монопода для селфи и штатива для смартфона. Благодаря складной рукоятке вы сможете легко зафиксировать устройство на горизонтальной поверхности для выбора лучшей дистанции для фото или просто для просмотра видео. Надежный 5-секционный монопод-штатив выполнен из алюминиевого сплава, имеет возможность легко переходить из горизонтального режима съемки в вертикальный и оснащен специальной нишей, в которой размещен пульт дистанционного управления, работающий по технологии Bluetooth.
Максимальная длина: 65 см
Длина в сложенном виде: 16.5 см
Вес: 125 г
Материал: алюминиевый сплав
Цвет: черный