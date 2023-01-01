Имеется слот для карт памяти CFexpress типа B и слот для карт памяти SDXC UHS-II. Устройство работает с питанием по USB и не требует установки дополнительных драйверов. Благодаря металлическому корпусу карт-ридер не перегревается и обладает высокой устойчивостью к поломкам. Карту памяти можно полностью утопить внутри корпуса и герметично закрыть крышкой, что обеспечивает защиту от попадания грязи и влаги – особенно полезно при переносе данных на локации. Данный карт-ридер предназначен только для карт памяти CFexpress Type B.