Карт-ридер Delkin Devices USB 3.2, SD / CFexpress B
Код товара : УТ-00058047
Артикул : DDREADER-56
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Гарантия 1 год
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Описание
Имеется слот для карт памяти CFexpress типа B и слот для карт памяти SDXC UHS-II. Устройство работает с питанием по USB и не требует установки дополнительных драйверов. Благодаря металлическому корпусу карт-ридер не перегревается и обладает высокой устойчивостью к поломкам. Карту памяти можно полностью утопить внутри корпуса и герметично закрыть крышкой, что обеспечивает защиту от попадания грязи и влаги – особенно полезно при переносе данных на локации.
Данный карт-ридер предназначен только для карт памяти CFexpress Type B.
В комплекте идут кабели USB-A и USB-C.