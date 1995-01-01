Описание

Delkin Devices DDREADER-54 использует новейший интерфейс USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 Гбит/с), что обеспечивает невероятно быструю передачу больших объемов файлов – чтобы не задерживать ваш рабочий процесс. Устройство работает с питанием по USB и не требует установки дополнительных драйверов. Благодаря металлическому корпусу карт-ридер не перегревается и обладает высокой устойчивостью к поломкам. Карту памяти можно полностью утопить внутри корпуса и герметично закрыть крышкой, что обеспечивает защиту от попадания грязи и влаги – особенно полезно при переносе данных на локации.

В комплекте кабели USB-C / USB-A и USB-C / USB-C.

Данный карт-ридер предназначен только для карт памяти CFexpress Type B. Он не работает с картами памяти форматов CFexpress Type A, CompactFlash, XQD и CFast.