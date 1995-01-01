Товары

Услуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Выберите город

    Появились вопросы?

    Мы постараемся ответить как можно скорее.
    Тема вопроса*
    Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

    Карт-ридер Delkin Devices USB 3.2 CFexpress Type B (DDREADER-54) (уцененный)

    0

    0 отзывов

    Код товара : УТ-00076282

    Артикул : DDREADER-54 (у)

    • USB 3.2 CFexpress Type B (DDREADER-54)
    • USB 3.2 CFexpress Type B (DDREADER-54)
    • USB 3.2 CFexpress Type B (DDREADER-54)
    • USB 3.2 CFexpress Type B (DDREADER-54)
    • USB 3.2 CFexpress Type B (DDREADER-54)

    Заказ в 1 клик

    Оставьте Ваш номер телефона для оформления заказа и мы свяжемся с Вами с 9:00 до 21:00.
    Нажимая кнопку «Оформить заказ», вы даете согласие на обработку персональных данных.

    Причина уценки:

    Повреждена упаковка

    7%

    8 590 ₽

    7 999 ₽

    Гарантия 1 год

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

    Доставка курьером бесплатно от 5 000₽

    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Delkin Devices DDREADER-54 использует новейший интерфейс USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 Гбит/с), что обеспечивает невероятно быструю передачу больших объемов файлов – чтобы не задерживать ваш рабочий процесс. Устройство работает с питанием по USB и не требует установки дополнительных драйверов. Благодаря металлическому корпусу карт-ридер не перегревается и обладает высокой устойчивостью к поломкам. Карту памяти можно полностью утопить внутри корпуса и герметично закрыть крышкой, что обеспечивает защиту от попадания грязи и влаги – особенно полезно при переносе данных на локации.

    В комплекте кабели USB-C / USB-A и USB-C / USB-C.

    Данный карт-ридер предназначен только для карт памяти CFexpress Type B. Он не работает с картами памяти форматов CFexpress Type A, CompactFlash, XQD и CFast.

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.