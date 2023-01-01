Карта памяти Delkin Devices SDXC 64Gb Power 2000x UHS-II V90
Код товара : УТ-00064083
Артикул : 619659144463
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Гарантия 1 год
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Описание
Карта памяти Delkin Devices формата SDXC UHS-II серии Power отличается очень высокой скоростью записи: класс V90 гарантирует минимальную скорость записи не ниже 90 Мбайт/с (720 Мбит/с) от начала и до полного заполнения свободного места. Максимальная скорость записи составляет 250 Мбайт/с, а скорость чтения: 300 Мбайт/с. Карта подходит для записи 4К и даже 8К видео в высоком качестве, а также позволяет быстро освобождать буферную память камеры при высокоскоростной серийной съемке.
Карта обратно совместима с устройствами UHS-I, но с ними скорость чтения и записи будут ниже: класс снижается до U3 / V30.