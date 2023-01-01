Карта памяти Delkin Devices формата SDXC UHS-I серии Advantage отличается достаточно высокой скоростью записи: класс V30 гарантирует минимальную скорость записи не ниже 30 Мбайт/с (240 Мбит/с) от начала и до полного заполнения свободного места. Максимальная скорость записи составляет 80 Мбайт/с, а скорость чтения: 100 Мбайт/с. Карта подходит для записи 4К видео в высоком качестве, а также позволяет довольно быстро освобождать буферную память камеры при высокоскоростной серийной съемке.