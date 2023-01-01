Сжатый воздух Defender CLN 30808 Gaming, 400 мл
Код товара : УТ-00056747
Артикул : 30808
350 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Средства по уходу за фотоаппаратом
Назначение
Общего назначения
Описание
Баллон со сжатым воздухом для очистки техники от пыли. Емкость 400 мл. Подходит для чистки клавиатур, мышек, продувки радиаторов компьютерной техники и других труднодоступных мест. Не рекомендуется использовать для чистки матрицы фотокамер: слишком высокое давление.
- Размеры упаковки 7 x 7 х 19 см
- Вес с упаковкой: 320 г
- Производство: Россия
Способ применения
- Использовать только для выключенных приборов
- Аккуратно удалите пластиковый предохранитель, вставьте прилагаемую в комплекте трубочку в распылительную головку. Очистку производить короткими нажатиями, не наклоняя баллон более, чем на 30°!
- Баллон держать строго вертикально. Перед началом использования проверить, направив его в сторону
- При длительном нажатии на распылительную головку баллона происходит его охлаждение и падение давления внутри баллона
- Не рекомендуется нажимать на головку цилиндра непрерывно во избежание его замерзания и снижения мощности струи при распылении
- Не нагревать! При температуре нагрева баллона свыше 50°C может произойти взрыв.