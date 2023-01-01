Баллон со сжатым воздухом для очистки техники от пыли. Емкость 400 мл. Подходит для чистки клавиатур, мышек, продувки радиаторов компьютерной техники и других труднодоступных мест. Не рекомендуется использовать для чистки матрицы фотокамер: слишком высокое давление.