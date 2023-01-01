Сжатый воздух Defender CLN 30805 Optima, 400мл
Код товара : УТ-00030793
Артикул : 30805
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Характеристики
Средства по уходу за фотоаппаратом
Вес (брутто), г
Страна производства
Россия
Назначение
Общего назначения
Описание
Для ухода за электронным и радиотехническим оборудованием и компонентами, компьютерами, ноутбуками, клавиатурами, принтерами, микроскопами. Подходит для деликатных поверхностей (в том числе для оптических линз) и труднодоступных мест. Не использовать для чистки матрицы: высокое давление может повредить массив фильтров..
Способ применения
- Использовать только для выключенных приборов
- Аккуратно удалите пластиковый предохранитель, вставьте прилагаемую в комплекте трубочку в распылительную головку. Очистку производить короткими нажатиями, не наклоняя баллон более, чем на 30°!
- Способ применения: Баллон держать строго вертикально. Перед началом использования проверить, направив его в сторону
- При длительном нажатии на распылительную головку баллона происходит его охлаждение и падение давления внутри баллона
- Не рекомендуется нажимать на головку цилиндра непрерывно во избежание его замерзания и снижения мощности струи при распылении
- Не нагревать
Запрещается нагревать баллон принудительно! При температуре нагрева баллона свыше 50°C может произойти взрыв.
Хранить в сухом вентилируемом месте при температуре от -20° С до +45° С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, отдельно от пищевых продуктов.
Внимание: в качестве пропеллента в составе газовой смеси присутствуют пропан и бутан. Проветривайте помещение при частом, интенсивном использовании.
- Размеры упаковки 6.6 x 18.7 x 6.6 см
- Вес с упаковкой: 320 г