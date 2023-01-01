Описание

Для ухода за электронным и радиотехническим оборудованием и компонентами, компьютерами, ноутбуками, клавиатурами, принтерами, микроскопами. Подходит для деликатных поверхностей (в том числе для оптических линз) и труднодоступных мест. Не использовать для чистки матрицы: высокое давление может повредить массив фильтров..

Способ применения

Использовать только для выключенных приборов

Аккуратно удалите пластиковый предохранитель, вставьте прилагаемую в комплекте трубочку в распылительную головку. Очистку производить короткими нажатиями, не наклоняя баллон более, чем на 30°!

Способ применения: Баллон держать строго вертикально. Перед началом использования проверить, направив его в сторону

При длительном нажатии на распылительную головку баллона происходит его охлаждение и падение давления внутри баллона

Не рекомендуется нажимать на головку цилиндра непрерывно во избежание его замерзания и снижения мощности струи при распылении

Не нагревать

Запрещается нагревать баллон принудительно! При температуре нагрева баллона свыше 50°C может произойти взрыв.

Хранить в сухом вентилируемом месте при температуре от -20° С до +45° С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, отдельно от пищевых продуктов.

Внимание: в качестве пропеллента в составе газовой смеси присутствуют пропан и бутан. Проветривайте помещение при частом, интенсивном использовании.