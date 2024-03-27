Описание

Код товара: 139473

Во время калибровки колориметр Spyder5PRO с точностью измеряет цвет, яркость, точку белого и передачу тонов вашего дисплея. Затем калибровочное программное обеспечение принимает измерения от датчика и создает профиль монитора, корректирующий любые отклонения от желаемых результатов. Этот профиль загружается каждый раз при запуске компьютера, так что вы всегда смотрите на цветокорректированный экран.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : Как новый

Комплектация: Полная в коробке

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия до 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, https://www.yarkiy.ru/info/trade_in



Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения