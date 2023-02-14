Светофильтр Cuely UV Slim 55mm (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00065484
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-02-14
Причина уценки:
Дефектов нет.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 130484
При съемке ясным днем при ярком свете ультрафиолетовые лучи создают на фотографии пелену. Из-за нее изображение теряет четкость, искажается цветопередача. Особенно эффект ультрафиолета заметен на снимках в яркую солнечную погоду в горах или на море. Ультрафиолетовый фильтр UV блокирует практически весь спектр невидимых глазу ультрафиолетовых лучей, делает Вашу фотографию более резкой и контрастной, тем самым повышая качество снимка. Кроме этого ультрафиолетовые фильтры используются для постоянного ношения в качестве защиты объектива от пыли, грязи и механических повреждений. Гораздо дешевле заменить испорченный фильтр, чем покупать новый объектив.
Состояние: 5.
Гарантия 14 дней.