Описание

Код товара: 130484

При съемке ясным днем при ярком свете ультрафиолетовые лучи создают на фотографии пелену. Из-за нее изображение теряет четкость, искажается цветопередача. Особенно эффект ультрафиолета заметен на снимках в яркую солнечную погоду в горах или на море. Ультрафиолетовый фильтр UV блокирует практически весь спектр невидимых глазу ультрафиолетовых лучей, делает Вашу фотографию более резкой и контрастной, тем самым повышая качество снимка. Кроме этого ультрафиолетовые фильтры используются для постоянного ношения в качестве защиты объектива от пыли, грязи и механических повреждений. Гораздо дешевле заменить испорченный фильтр, чем покупать новый объектив.



Состояние: 5.

Гарантия 14 дней.