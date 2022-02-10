Картридж Crown CT-CF281X (б.у состояние New) (б/у)
Код товара : УТ-00057944
Артикул : б/у-П72 К 2022-02-10
Причина уценки:
Состояние нового, без следов эксплуатации.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней.
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Описание
Код товара: 122944
Crown CT-CF281X - 1 шт - 1187 руб
Картридж Crown CT-CF281X
Неоригинальный картридж HP 81X
Производитель CROWN Micro
Модель CT-CF281X
Назначение для лазерных принтеров
Бренд принтеров HP
Цвет красителя картриджа Черный (Black)
Совместимость HP LaserJet Enterprise M605dn, M605n, M605x, M606dn, M606x, MFP M630dn, M630f, M630h, M630Z
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : новый
Комплектация: полная
Гарантия 90 дней.