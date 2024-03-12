Карта памяти Transcend CompactFlash 64GB 800x (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073951 Артикул : б/у-НМ 2024-03-12

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Описание Код товара: 138951 Основные характеристики: Высокая скорость передачи данных (800x)

Поддержка стандарта Video Performance Guarantee (VPG-20)

Изготовлены на базе высококачественной флеш-памяти типа MLC NAND Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

Комплектация: карта памяти, пластиковый бокс

Гарантия 90 дней.

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