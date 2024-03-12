Карта памяти Transcend CompactFlash 64GB 800x (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073951
Артикул : б/у-НМ 2024-03-12
Причина уценки:
Минимальные следы эксплуатации.
3 500 ₽
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 138951
Основные характеристики:
Высокая скорость передачи данных (800x)
Поддержка стандарта Video Performance Guarantee (VPG-20)
Изготовлены на базе высококачественной флеш-памяти типа MLC NAND
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
Комплектация: карта памяти, пластиковый бокс
Гарантия 90 дней.
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.