Карты памяти 1000x CompactFlash компании Transcend поддерживают спецификацию CompactFlash 6.0, что позволит получать высококачественные снимки и вести запись видео с использованием самого современного оборудования. Новые карты обладают невероятным быстродействием и большим объёмом памяти. Кроме того, серия Ultimate карт памяти 1000x CompactFlash поддерживает стандарт Video Performance Guarantee (VPG-20), который гарантирует запись видео в профессиональном качестве, в том числе и в 3D, без выпадения кадров.