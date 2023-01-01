Карта памяти Transcend CompactFlash 64GB 1000x (TS64GCF1000)
Код товара : 00000059160
Артикул : TS64GCF1000
11 990 ₽
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Официальная гарантия 5 лет
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Характеристики
Характеристики
Тип карты памяти
CompactFlash
Объем памяти (Гб)
64
Описание
Основные характеристики
- Отлично подходит для записи в высоком разрешении Full-HD, 3D и даже 4K UHDTV
- Ультравысокая скорость 1000X благодаря поддержке четырёх каналов
- Используются брендовые чипы флэш-памяти toggle mode MLC NAND
- Поддержка высокоскоростного режима передачи данных Ultra DMA7
- Совместимость со стандартом Video Performance Guarantee (VPG-20)
- Встроенная технология коррекции ошибок Error Correcting Code (ECC) для обнаружения и исправления ошибок при передаче данных
- Эксклюзивная программа RecoveRx для восстановления удаленных и утраченных данных с портативных носителей
|Размеры
|42,8 x 36,4 x 3,3 мм
|Напряжение питания
|3,3~5 В
|Рабочий температурный диапазон
|- 25°C(- 13°F)~85°C(185°F)
|Надёжность
|10 000 циклов подключения и отключения
|Вес
|11,4 г
|Скорость передачи данных
|чтение 160 MByte/s, запись 120 MByte/s (32~128GB)
|Внимание
|Скорость передачи данных зависит от оборудования, которое используется с картой.