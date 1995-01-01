Карта памяти Transcend CompactFlash 32GB 800x, UDMA7 (TS32GCF800) (уцененный)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073581 Артикул : TS32GCF800 (у)

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Быстрая карта памяти типа Compact Flash с поддержкой UDMA 7 для профессиональной фото- и видеосъемки. Высокая скорость записи позволяет быстрее освободить буферную память камеры для продолжения съемки, а также снимать видео с низким сжатием. Класс VPG-20 означает, что при любой заполненности памяти гарантируется скорость записи не ниже 20 Мбайт/с (160 Мбит/с). Задать вопрос Причина уценки: Вскрытая упаковка 10% 3 990 ₽ 3 599 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Идеально подходит для продвинутых видеокамер и DSLR камер

Высокая скорость передачи данных 800x

Значительная ёмкость до 256ГБ

Используются брендовые чипы флэш-памяти MLC NAND

Поддержка стандарта Video Performance Guarantee (VPG-20)

Поддержка высокоскоростного режима передачи данных Ultra DMA 7

Встроенная технология коррекции ошибок Error Correcting Code (ECC) для обнаружения и исправления ошибок при передаче данных

Эксклюзивная программа RecoveRx для восстановления удаленных и утраченных данных с портативных носителей Технические характеристики: Минимальная скорость записи: 20 Мбайт/с

Максимальная скорость чтения: 120 Мбайт/с

Размеры 42.8 x 36.4 x 3.3 мм

Масса 11.4 г

Рабочее напряжение 3,3 ~ 5 В

Рабочая температура -25°C ~ 85°C

Долговечность: минимум 10 000 циклов установки / извлечения

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