Карта памяти Transcend CompactFlash 32GB 800x, UDMA7 (TS32GCF800) (уцененный)
Код товара : УТ-00074513
Артикул : TS32GCF800 (у)
Причина уценки:
Без упаковки
10%
3 990 ₽
3 599 ₽
Гарантия производителя 5 лет
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Описание
- Идеально подходит для продвинутых видеокамер и DSLR камер
- Высокая скорость передачи данных 800x
- Значительная ёмкость до 256ГБ
- Используются брендовые чипы флэш-памяти MLC NAND
- Поддержка стандарта Video Performance Guarantee (VPG-20)
- Поддержка высокоскоростного режима передачи данных Ultra DMA 7
- Встроенная технология коррекции ошибок Error Correcting Code (ECC) для обнаружения и исправления ошибок при передаче данных
- Эксклюзивная программа RecoveRx для восстановления удаленных и утраченных данных с портативных носителей
Технические характеристики:
- Минимальная скорость записи: 20 Мбайт/с
- Максимальная скорость чтения: 120 Мбайт/с
- Размеры 42.8 x 36.4 x 3.3 мм
- Масса 11.4 г
- Рабочее напряжение 3,3 ~ 5 В
- Рабочая температура -25°C ~ 85°C
- Долговечность: минимум 10 000 циклов установки / извлечения
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