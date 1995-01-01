Карта памяти Transcend CompactFlash 32GB 133x Ultra Speed (TS32GCF133) (уцененный)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075832 Артикул : TS32GCF133 (у)

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Карта памяти типа CompactFlash. Объем 32 Гб, скорость чтения: до 50 Мбайт/с, скорость записи: до 20 Мбайт/с. Использование чипов флэш-памяти MLC NAND обеспечивает высокую надежность и сохранность данных. Отличная устойчивость к перепадам температур (от -25° до 85°C) и высокая износоустойчивость гарантируют стабильную работу карты памяти в любых условиях съемки. Карта поддерживает двухканальный режим обмена информацией, а также стандарт UDMA mode 4. Технология ECC (Error Correcting Code) контролирует информационный поток и исправляет возможные ошибки при передаче данных. Задать вопрос Причина уценки: Вскрытая упаковка 14% 4 990 ₽ 4 299 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Карта памяти типа CompactFlash. Объем 32 Гб, скорость чтения: до 50 Мбайт/с, скорость записи: до 20 Мбайт/с. Использование чипов флэш-памяти MLC NAND обеспечивает высокую надежность и сохранность данных. Отличная устойчивость к перепадам температур (от -25° до 85°C) и высокая износоустойчивость гарантируют стабильную работу карты памяти в любых условиях съемки. Карта поддерживает двухканальный режим обмена информацией, а также стандарт UDMA mode 4. Технология ECC (Error Correcting Code) контролирует информационный поток и исправляет возможные ошибки при передаче данных. Объем карты памяти: 32 Гб

Тип Flash памяти: память типа MLC

Рабочее напряжение: 3.3 - 5 В

Скорость чтения данных: до 50 МБ/с

Скорость записи данных: до 20 МБ/с

Сертификация: CE/FCC/RCM/EAC/UKCA

Размеры 42.8 x 36.4 x 3.3 мм

42.8 x 36.4 x 3.3 мм Вес 11.4 г

11.4 г Страна-производитель: Китай

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