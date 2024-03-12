Карта памяти Transcend CompactFlash 32GB 133x (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073949 Артикул : б/у-НМ 2024-03-12

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Задать вопрос Причина уценки: Минимальные следы эксплуатации. 1 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 138949 Основные характеристики: Объем карты памяти: 32 Гб

Тип Flash памяти: память типа MLC

Рабочее напряжение: 3.3 - 5 В

Скорость чтения данных: до 50 МБ/с

Скорость записи данных: до 20 МБ/с

Сертификация: CE/FCC/RCM/EAC/UKCA

Размеры 42.8 x 36.4 x 3.3 мм

Вес 11.4 г

Страна-производитель: Китай Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

Комплектация: карта памяти, пластиковый бокс

Гарантия 90 дней.

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