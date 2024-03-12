Карта памяти Transcend CompactFlash 32GB 133x (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073949
Артикул : б/у-НМ 2024-03-12
Причина уценки:
Минимальные следы эксплуатации.
1 990 ₽
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Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 138949
Основные характеристики:
Объем карты памяти: 32 Гб
Тип Flash памяти: память типа MLC
Рабочее напряжение: 3.3 - 5 В
Скорость чтения данных: до 50 МБ/с
Скорость записи данных: до 20 МБ/с
Сертификация: CE/FCC/RCM/EAC/UKCA
Размеры 42.8 x 36.4 x 3.3 мм
Вес 11.4 г
Страна-производитель: Китай
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
Комплектация: карта памяти, пластиковый бокс
Гарантия 90 дней.
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