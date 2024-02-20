Карта памяти SanDisk CompactFlash 32GB Extreme 120 Mb/s (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00073558
Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-20
Причина уценки:
5-, следы эксплуатации.
1 100 ₽
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Описание
Тип карты памят: Compact Flash
Объем памят: 32 ГБ
Скорость записи данны: 85 МБ/с
Скорость чтения данны: 120 МБ/с
Код товара: 138558
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : следы эксплуатации.
Комплектация: карта памяти, кейс.
Гарантия 90 дней.
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