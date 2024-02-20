Карта памяти SanDisk CompactFlash 32GB Extreme 120 Mb/s (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073558 Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-20

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Задать вопрос Причина уценки: 5-, следы эксплуатации. 1 100 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Тип карты памят: Compact Flash

Объем памят: 32 ГБ

Скорость записи данны: 85 МБ/с

Скорость чтения данны: 120 МБ/с Код товара: 138558

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : следы эксплуатации.

Комплектация: карта памяти, кейс.

Гарантия 90 дней.

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