Карта памяти Transcend CompactFlash 16GB 133x Ultra Speed (TS16GCF133) (уцененный)
Код товара : УТ-00062648
Артикул : TS16GCF133 (у)
Причина уценки:
Вскрытая упаковка. Гарантия производителя 5 лет.
3 490 ₽
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Гарантия производителя 5 лет
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Характеристики
Характеристики
Тип карты памяти
CompactFlash
Объем памяти (Гб)
16
Описание
Карта памяти типа CompactFlash. Объем 16 Гб, скорость чтения: до 50 Мбайт/с, скорость записи: до 20 Мбайт/с. Использование чипов флэш-памяти MLC NAND обеспечивает высокую надежность и сохранность данных. Отличная устойчивость к перепадам температур (от -25° до 85°C) и высокая износоустойчивость гарантируют стабильную работу карты памяти в любых условиях съемки. Карта поддерживает двухканальный режим обмена информацией, а также стандарт UDMA mode 4. Технология ECC (Error Correcting Code) контролирует информационный поток и исправляет возможные ошибки при передаче данных.
- Объем карты памяти: 16 Гб
- Тип Flash памяти: память типа MLC
- Рабочее напряжение: 3.3 - 5 В
- Скорость чтения данных: до 50 МБ/с
- Скорость записи данных: до 20 МБ/с
- Сертификация: CE/FCC/RCM/EAC/UKCA
- Размеры 42.8 x 36.4 x 3.3 мм
- Вес 11.4 г
- Страна-производитель: Китай