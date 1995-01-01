Карта памяти Transcend CompactFlash 128GB 800x Premium (120 Mb/s) (уцененный)
Код товара : УТ-00062213
Артикул : TS128GCF800 (у)
Причина уценки:
Причина уценки: повреждена упаковка.
12 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 5 лет
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Описание
Профессиональные фотографы и видеооператоры, которые нуждаются в надежных цифровых носителях для записи видео в формате Full HD или фотографий в режиме серийной съемки, могут полностью положиться в своей работе на карты памяти Transcend 800x CF, отличающиеся большой емкостью и высокой скоростью передачи данных. А вернувшись в студию, они смогут оперативно переписать на компьютер отснятый материал и уделить больше времени и внимания творческим аспектам своей работы.
- Идеально подходит для продвинутых видеокамер и DSLR камер
- Высокая скорость передачи данных 800x
- Значительная ёмкость - 128 Гб
- Используются брендовые чипы флэш-памяти MLC NAND
- Поддержка стандарта Video Performance Guarantee (VPG-20)
- Поддержка высокоскоростного режима передачи данных Ultra DMA 7
- Встроенная технология коррекции ошибок Error Correcting Code (ECC) для обнаружения и исправления ошибок при передаче данных
- Эксклюзивная программа RecoveRx для восстановления удаленных и утраченных данных с портативных носителей