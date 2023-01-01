Описание

Применяется к фотографиям и картинами в рамах с верёвочными петлями. В комплект входит пластиковый крючок и клейкая полоска. Каждый из таких крючков для картин с веревочными петлями выдерживает массу до 2 кг. Картина, повешенная на один из таких крючков, полностью скрывает сам крючок таким образом, что на стене остается видна только картина. Крючок легко размещается на вертикальной поверхности, без дополнительных инструментов, и также легко удаляется.

В системе Command 3M для крепления используется специальная липкая полоска, округлый язычок которой остаётся выглядывать из-под приклеенного приспособления. Для удаления крючка со стены, необходимо медленно потянуть язычок вертикально вниз по стене, растягивая полоску как минимум на 30 см, до тех пор пока основание аксессуара не освободится от стены.