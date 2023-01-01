Клипсы для проводов Command прозрачные, 10 мм, 4 шт.
Код товара : УТ-00042986
Артикул : 17301CLR
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Характеристики
Описание
- Диаметр 10 мм
- Для проводов
- Легко крепится
- Держит крепко
- Удаляется без следа
Держатели для кабеля Command 17301CLR позволяют привести в порядок множество электрических проводов, идущих от стереосистем, домашних кинотеатров, компьютеров. Любые провода и кабели легко убираются и хранятся вдали от детей и животных.
Command™ - это уникальная адгезивная технология для легкого, надежного и безопасного крепления разнообразных аксессуаров на вертикальной поверхности. Данная система позволяет организовать пространство без применения инструментов и не повреждая поверхности. При необходимости клипсу можно удалить, потянув за клейкую полоску. При этом саму клипсу можно использовать повторно со сменными полосками Command™.