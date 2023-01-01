Описание

Диаметр 10 мм

Для проводов

Легко крепится

Держит крепко

Удаляется без следа

Держатели для кабеля Command 17301CLR позволяют привести в порядок множество электрических проводов, идущих от стереосистем, домашних кинотеатров, компьютеров. Любые провода и кабели легко убираются и хранятся вдали от детей и животных.

Command™ - это уникальная адгезивная технология для легкого, надежного и безопасного крепления разнообразных аксессуаров на вертикальной поверхности. Данная система позволяет организовать пространство без применения инструментов и не повреждая поверхности. При необходимости клипсу можно удалить, потянув за клейкую полоску. При этом саму клипсу можно использовать повторно со сменными полосками Command™.