Фон Colorama Smoke Grey, бумажный, 1.35 x 11 м, серый
Код товара : УТ-00037570
Артикул : LL CO539
4 490 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес
2.1 кг
Вес (брутто), г
3.000
Описание
Фотофон бумажный в рулоне. Ширина 1,35 м, длина 11 м. Применяется в профессиональной студийной фотографии. Матовая поверхность фона дает равномерное распределение света по всей поверхности, плотная и упругая структура бумаги позволяет сделать плавными все переходы, в том числе от стены к полу.