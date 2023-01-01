Фотофон бумажный в рулоне. Ширина 1,35 м, длина 11 м. Применяется в профессиональной студийной фотографии. Матовая поверхность фона дает равномерное распределение света по всей поверхности, плотная и упругая структура бумаги позволяет сделать плавными все переходы, в том числе от стены к полу.