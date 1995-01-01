Фон Colorama Mandarin, бумажный, 2.7x11 м, оранжевый
Код товара : УТ-00046224
Артикул : LL CO195*
4 999 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
3.000
Описание
Бумажный фон для фотографии. Высококачественная матовая бумага, не дающая бликов. Один из самых популярных брендов среди производителей фонов со всего мира. Широкая палитра цветов и экологическая безопасность: на 100% подлежит вторичной переработке.
Поставляется в стандартном рулоне шириной 2.72 м. Длина 11 м. Вес: 4.7 кг.
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