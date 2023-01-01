Фон Colorama Chromagreen, бумажный 2.18x11м, зеленый
Код товара : УТ-00045357
Артикул : LL CO933
4 999 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес
4,7 кг
Вес (брутто), г
3.000
Описание
Бумажный фон для фотографии. Высококачественная матовая бумага, не дающая бликов. Один из самых популярных брендов среди производителей фонов со всего мира. Широкая палитра цветов и экологическая безопасность: на 100% подлежит вторичной переработке.
Поставляется в стандартном рулоне шириной 2.18 м. Длина 11 м. Вес: 4.7 кг.