Фон Colorama Charcoal, бумажный, 2.7 x 11 м
Код товара : УТ-00050978
Артикул : LL CO149
7 990 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес
около 4 кг
Вес (брутто), г
3.000
Описание
Бумажный фон для фотографии. Высококачественная матовая бумага, не дающая бликов. Один из самых популярных брендов среди производителей фонов со всего мира. Широкая палитра цветов и экологическая безопасность: на 100% подлежит вторичной переработке.
Поставляется в стандартном рулоне шириной 2.7 м. Длина 11 м. Вес: около 4.7 кг.
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