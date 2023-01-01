Фон Colorama Caramel, бумажный, 2.72 x 11 м, бежевый
Код товара : УТ-00068337
Артикул : LL CO1100
7 990 ₽
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Описание
Бумажный фон для фотографии. Высококачественная матовая бумага, не дающая бликов. Один из самых популярных брендов среди производителей фонов со всего мира. Широкая палитра цветов и экологическая безопасность: на 100% подлежит вторичной переработке.
Поставляется в стандартном рулоне на картонной тубе. Ширина 1.35 м, длина 11 м. Вес: 2.6 кг.