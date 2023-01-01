Ярко-желтый бумажный фон Colorama Buttercup. Высококачественная бумага, мелкозернистая матовая поверхность. Один из самых популярных брендов среди производителей фонов со всего мира. Широкая палитра цветов и экологическая безопасность: на 100% подлежит вторичной переработке.