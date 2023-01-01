Фон Colorama Buttercup, бумажный, 2.18 x 11 м, желтый
Код товара : УТ-00043212
Артикул : LL CO970
4 999 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
3.000
Описание
Ярко-желтый бумажный фон Colorama Buttercup. Высококачественная бумага, мелкозернистая матовая поверхность. Один из самых популярных брендов среди производителей фонов со всего мира. Широкая палитра цветов и экологическая безопасность: на 100% подлежит вторичной переработке.