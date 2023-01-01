Фон Colorama Black, бумажный, 1.35x11м, черный
Код товара : УТ-00052490
Артикул : LL CO568
4 490 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес
2.6 кг
Вес (брутто), г
2.900
Описание
Бумажный фон для фотографии. Высококачественная матовая бумага, не дающая бликов. Один из самых популярных брендов среди производителей фонов со всего мира. Широкая палитра цветов и экологическая безопасность: на 100% подлежит вторичной переработке.
Поставляется в стандартном рулоне шириной 1.35 м. Длина 11 м. Вес: 2.6 кг.
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