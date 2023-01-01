Описание

Бумажный фон для фотографии. Высококачественная плотная матовая бумага, не дающая бликов. Один из самых популярных брендов среди производителей фонов со всего мира. Широкая палитра цветов и экологическая безопасность: на 100% подлежит вторичной переработке.

Поставляется в стандартном рулоне на картонной тубе. Ширина 1.35 м, длина 11 м. Вес: 2.6 кг.