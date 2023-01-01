Оригинальный держатель Cokin BP-400A для прямоугольных светофильтров систем Cokin P, Formatt Hitech 85 и других фильтров 84х84 и 84х100 мм. Позволяет устанавливать до 3 фильтров одновременно, что позволяет комбинировать эффекты. Например, использовать два градиентных фильтра и добавить к ним дополнительно фильтр сплошной заливки. Для использования необходимо переходное кольцо под соответствующий диаметр резьбы объектива: фильтры размера P (84 мм) подходят для объективов с резьбой до 82 мм. Тройной держатель не рекомендуется использовать с широкоугольными объективами (фокусное расстояние менее 35 мм), с ними нужно использовать специальный широкоугольный держатель. Кольцо адаптера 55 мм для держателей светофильтров Cokin P. Подходит для любых адаптеров Cokin P и любых объективов с резьбой 55 мм.