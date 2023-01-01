Описание

Мы, команда профессиональных travel-фотографов, вдохновлённых пейзажами природы – Павел Матвеев, Александр Мазуров, Илия Воскресенский. В своей жизни всегда стремимся к тому, чтобы все вещи, которые мы используем, отражали бы нас самих. Так и появился рюкзак CLIFF.

Рюкзак, который мы сами всегда искали, но такого не существовало. Поэтому мы создали его.

Вместительный

Продуманное расположение позволяет легко разместить внутри как минимум три объектива, камеру и квадрокоптер. Размеры отделения под технику 32×25×18 см. В списке предусмотрен отсек для ноутбука. При этом остаётся ещё около половины рюкзака для дополнительных вещей.

С каждой стороны присутствуют стропы для крепления штатива. Не многие его носят, поэтому мы постарались, чтобы возможность крепления штатива не сильно бросалась в глаза. Штатив помещается в боковой карман, который можно использовать и для других вещей.

Удобный и компактный

Мы хотели сделать рюкзак, который можно использовать не только в качестве переноски фототехники! Отделение под нее занимает половину объёма. Вторая половина рюкзака может использоваться для повседневных вещей, что делает рюкзак удобным для повседневного использования. С ним просто не захочется расстаться.

Кроме того, мы очень часто путешествуем и знаем насколько важно, чтобы рюкзак подходил по габаритам в ручную кладь самолёта. И наш рюкзак отлично вмещается, ведь его размеры 45 × 38 × 20 см.

Стильный, но практичный

Натуральная кожа со временем становится только лучше, приобретая неповторимую фактуру. Каждая царапинка и потёртость делает изделие ещё более винтажным. Однако, мы бы не хотели, чтобы нижняя часть рюкзака протиралась со временем. Поэтому на дне рюкзака, выполненном из кожи, установлены специальные пластиковые пластины. И кроме эстетической, это имеет и практическую составляющую, ведь такое сочетание материалов намного лучше защитит от воды, которая может быть на земле или траве.

А если в путешествии вы попадёте под сильный дождь, то можете воспользоваться влагозащитным чехлом.