Рюкзак Cliff CF01 Ochre, охра (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00070529
Артикул : б/у-НМ 2023-09-29
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации, небольшие загрязнения.
11 500 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 135529
Размеры внешние: 45 х 38 х 20 см
Размеры внутренние: отделение для камеры: 32 х 25 х 18 см, отделение для ноутбука: 40 х 29 х 3 см
Материалы: вощеный непромокаемый канвас (холщовая ткань), натуральная кожа
Вместимость: зеркальная или беззеркальная камера с 2-3 объективами (24-70 + 70-200 + 85/1.4) и вспышкой + ноутбук до 16" (MacBook Pro 16") + верхнее отделение для личных вещей + штатив в боковом кармане
Физические характеристики
Вес: 1800 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: рюкзак, внутренние перегородки на липучках
Гарантия 90 дней.
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