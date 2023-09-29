Рюкзак Cliff CF01 Ochre, охра (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00070529 Артикул : б/у-НМ 2023-09-29

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Задать вопрос Причина уценки: Небольшие следы эксплуатации, небольшие загрязнения. 11 500 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 135529 Размеры внешние: 45 х 38 х 20 см Размеры внутренние: отделение для камеры: 32 х 25 х 18 см, отделение для ноутбука: 40 х 29 х 3 см Материалы: вощеный непромокаемый канвас (холщовая ткань), натуральная кожа Вместимость: зеркальная или беззеркальная камера с 2-3 объективами (24-70 + 70-200 + 85/1.4) и вспышкой + ноутбук до 16" (MacBook Pro 16") + верхнее отделение для личных вещей + штатив в боковом кармане Физические характеристики Вес: 1800 г Фототехника прошла проверку на работоспособность. Состояние : 5- Комплектация: рюкзак, внутренние перегородки на липучках Гарантия 90 дней.

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