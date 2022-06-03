Светофильтр Citiwide Gradual color 52mm (б.у. состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00059819
Артикул : б/у-Н1 КС 2022-06-03
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
700 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 124819
Градиентный светофильтр 52 мм.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
Комплектация: -.
Гарантия 14 дней.