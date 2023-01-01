Описание

CineStill DF96 Monobath Powder – специальное средство для проявки черно-белой пленки типа «всё в одном»: заменяет и классический проявитель, и фиксаж, и промывку, и стоп-ванны. Просто заряжаете пленку в бачок для проявки, достаете через 3-6 минут (в зависимости от температуры раствора), промываете под проточной водой и вешаете сушиться. Средство поставляется в порошковом виде для удобства хранения и транспортировки, разводится на 1 литр готового раствора, которого хватает на проявку приблизительно 16 катушек 135 или 120 пленки.

Приготовление:

Залейте в мензурку 600-700 мл дистиллированной воды комнатной температуры и, постоянно помешивая, засыпьте порошок из пакета А, затем порошок из пакета B. Долейте воду до объема 1000 мл.

Проявка:

Обычная (Native ISO):

При температуре 27° C – min 3 минуты, постоянная ажитация

При температуре 24° C – min 4 минуты, периодическая ажитация

При температуре 21° C – min 6 минут, минимальная ажитация

Push +1 процессинг:

При температуре 27° C – min 6 минут, минимальная ажитация

При температуре 30° C – min 4 минуты, периодическая ажитация

При температуре 32° C – min 3 минуты, постоянная ажитация

Pull -1 процессинг:

При температуре 21° C – min 4 минуты, постоянная ажитация

При температуре 18° C – min 6 минут, периодическая ажитация

Пленки с ISO 3200:

При температуре 32° C – min 4 минуты, периодическая ажитация

Постоянная ажитация: плавное вращение и/или перевороты бачка с изменением направления

Периодическая ажитация: постоянное помешивание первые 30 секунд, затем по 10 секунд в минуту

Минимальная ажитация: 10 секунд плавного помешивания в первую минуту, затем по 5 секунд в последующие минуты

Примечания:

* Пленки Kodal Tmax 100 и 400, Ilford Delta 100 и 400 требуют вдвое больше времени на обработку. Возможен остаток розового / пурпурного цвета в эмульсии.

** Можно продлевать время проявки, чтобы удостовериться, что пленка полностью зафиксирована. Продление времени проявки не влияет на ISO и не увеличивает зернистость.

Последовательная проявка нескольких пленок:

Слейте раствор из проявочного бачка в общую тару, перемешайте и залейте обратно. Добавляйте по 15 секунд для каждой последующей пленки.

Готовый раствор следует использовать в течение 2 месяцев после первого применения. Хранить в закрытой, заполненной доверху бутылке (без воздушной прослойки под крышкой).