Средство для проявки CineStill DF96 Monobath Powder, порошок на 1 л (уцененный)
Код товара : УТ-00045727
Артикул : 64135 (у)
Причина уценки:
Причина уценки: истек срок годности.
1 990 ₽
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Описание
CineStill DF96 Monobath Powder – специальное средство для проявки черно-белой пленки типа «всё в одном»: заменяет и классический проявитель, и фиксаж, и промывку, и стоп-ванны. Просто заряжаете пленку в бачок для проявки, достаете через 3-6 минут (в зависимости от температуры раствора), промываете под проточной водой и вешаете сушиться. Средство поставляется в порошковом виде для удобства хранения и транспортировки, разводится на 1 литр готового раствора, которого хватает на проявку приблизительно 16 катушек 135 или 120 пленки.
Приготовление:
Залейте в мензурку 600-700 мл дистиллированной воды комнатной температуры и, постоянно помешивая, засыпьте порошок из пакета А, затем порошок из пакета B. Долейте воду до объема 1000 мл.
Проявка:
Обычная (Native ISO):
- При температуре 27° C – min 3 минуты, постоянная ажитация
- При температуре 24° C – min 4 минуты, периодическая ажитация
- При температуре 21° C – min 6 минут, минимальная ажитация
Push +1 процессинг:
- При температуре 27° C – min 6 минут, минимальная ажитация
- При температуре 30° C – min 4 минуты, периодическая ажитация
- При температуре 32° C – min 3 минуты, постоянная ажитация
Pull -1 процессинг:
- При температуре 21° C – min 4 минуты, постоянная ажитация
- При температуре 18° C – min 6 минут, периодическая ажитация
Пленки с ISO 3200:
- При температуре 32° C – min 4 минуты, периодическая ажитация
Постоянная ажитация: плавное вращение и/или перевороты бачка с изменением направления
Периодическая ажитация: постоянное помешивание первые 30 секунд, затем по 10 секунд в минуту
Минимальная ажитация: 10 секунд плавного помешивания в первую минуту, затем по 5 секунд в последующие минуты
Примечания:
* Пленки Kodal Tmax 100 и 400, Ilford Delta 100 и 400 требуют вдвое больше времени на обработку. Возможен остаток розового / пурпурного цвета в эмульсии.
** Можно продлевать время проявки, чтобы удостовериться, что пленка полностью зафиксирована. Продление времени проявки не влияет на ISO и не увеличивает зернистость.
Последовательная проявка нескольких пленок:
Слейте раствор из проявочного бачка в общую тару, перемешайте и залейте обратно. Добавляйте по 15 секунд для каждой последующей пленки.
Готовый раствор следует использовать в течение 2 месяцев после первого применения. Хранить в закрытой, заполненной доверху бутылке (без воздушной прослойки под крышкой).