Чехол Zenit (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075403
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-05-03
Причина уценки:
Незначительные следы использования.
490 ₽
Гарантия 14 дней
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Описание
Удобный чехол для фототехники с ремешком.
Высота х Ширина х Глубина - 18х12х10.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, незначительные следы использования.
Комплектация: ремешок.
Гарантия 14 дней.
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