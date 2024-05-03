Чехол Zenit (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075403 Артикул : б/у-Н1 КС 2024-05-03

<











>







Задать вопрос Причина уценки: Незначительные следы использования. 490 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Удобный чехол для фототехники с ремешком.

Высота х Ширина х Глубина - 18х12х10. Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, незначительные следы использования.

Комплектация: ремешок.

Гарантия 14 дней.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.