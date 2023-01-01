Оригинальная сумка для фотоаппаратов Polaroid Now и Polaroid Now+. Выполнена из прочного и приятного на ощупь полиэстера, внутри – мягкая подкладка из флиса. Верхний клапан закрывается на магнитный замок, язычок выполнен в фирменных радужных цветах бренда Polaroid. Идеально подходит к камере по размеру. Широкий плечевой ремень регулируется по длине: от 28 до 143 см.