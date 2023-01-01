Сумка Polaroid NOW Bag, голубая с серым
Код товара : УТ-00070949
Артикул : 6176
4 990 ₽
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Описание
Оригинальная сумка для фотоаппаратов Polaroid Now и Polaroid Now+. Выполнена из прочного и приятного на ощупь полиэстера, внутри – мягкая подкладка из флиса. Верхний клапан закрывается на магнитный замок, язычок выполнен в фирменных радужных цветах бренда Polaroid. Идеально подходит к камере по размеру. Широкий плечевой ремень регулируется по длине: от 28 до 143 см.
- Размеры: 16 х 14 х 9.5 см
- Ширина ремня: 3.7 см