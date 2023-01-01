Чехол Polaroid GO Camera Case, белый
Код товара : УТ-00070940
Артикул : 6169
3 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Оригинальный чехол-ракушка выполнен точно под размеры камер Polaroid Go и Polaroid Go Generation 2. Выполнен из полиэстера и нейлона, надежно защищает камеру от грязи и случайных ударов. Не занимает много места при ношении внутри сумки или рюкзака. Металлическое кольцо-карабин позволяет пристегнуть чехол к какому-либо ремешку или лямке. Ремень для переноски в комплект не входит.
Размеры: 13.5 х 11 х 7 см