Чехол Polaroid GO Camera Case, черный (уцененный)
Код товара : УТ-00075152
Артикул : 6168 (у)
Причина уценки:
Повреждена упаковка
12%
3 990 ₽
3 499 ₽
Гарантия 14 дней
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Описание
Оригинальный чехол-ракушка выполнен точно под размеры камер Polaroid Go и Polaroid Go Generation 2. Выполнен из полиэстера и нейлона, надежно защищает камеру от грязи и случайных ударов. Не занимает много места при ношении внутри сумки или рюкзака. Металлическое кольцо-карабин позволяет пристегнуть чехол к какому-либо ремешку или лямке. Ремень для переноски в комплект не входит.
Размеры: 13.5 х 11 х 7 см
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