Оригинальный чехол-ракушка выполнен точно под размеры камер Polaroid Go и Polaroid Go Generation 2. Выполнен из полиэстера, нейлона и формованной EVA пены. Надежно защищает камеру от грязи и случайных ударов. Не занимает много места при ношении внутри сумки или рюкзака. Металлическое кольцо-карабин позволяет пристегнуть чехол к какому-либо ремешку или лямке. Ремень для переноски в комплект не входит.