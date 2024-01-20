Чехол Leica Typ 113, X-Protector Country для Leica X (состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00072926
Артикул : б/у-ЗВ39 КС 2024-01-20/2
Причина уценки:
NEW
6 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 137926
Чехол Leica Typ 113, X-Protector Country для Leica X
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : NEW
Комплектация: Чехол, коробка.
Гарантия 90 дней.
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