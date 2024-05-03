Чехол для штатива Vanguard Bag 70 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075402
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-05-03
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1 190 ₽
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 140402
Vanguard Bag 70, чехол для штатива
Данный чехол изготовлен из прочного полиэстера 420D, что обеспечивает надежную защиту от агресивного воздествия окружающей среды. Размер чехла 70x12 см.
Состояние: 5.
Гарантия 14 дней.
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