Чехол для объектива Panasonic Lumix 0815 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00063106
Артикул : б/у-Н1 КС 2022-11-12
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
390 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 128107
Чехол для объектива Panasonic Lumix 08 см. - 15 см.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5.
Комплектация: -.
Гарантия 14 дней.