Описание

Для пользователей камеры FujiFilm Instax Square SQ1 был создан прочный чехол, выполненный из укрепленного пластика и с имитацией кожи. Чехол повышает безопасность и обеспечивает быстрый доступ к камере. Элегантная отделка еще больше подчеркнет ваш индивидуальный стиль.

Дизайна и цвет чехла прекрасно гармонируют с камерой, что делает ее модным дополнением к вашему стилю.

Удобная крышка чехла имеет форму, идеально подходящую для камеры. Ничто не блокирует доступ к кнопке спуска затвора, видоискателю или вспышке. Все, что вам нужно сделать, это открыть верхнюю крышку или отсоединить ее, чтобы быстро сделать снимок.

Чехол оснащен длинным регулируемым ремешком, что позволяет удобно повесить камеру на шею и плечо.