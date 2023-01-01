Чехол CAIUL для Instax LiPlay, коричневый
Код товара : УТ-00053317
Артикул : 70100151228
2 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Предназначен для защиты камеры во время транспортировки и хранения. Благодаря своей уникальной жесткой многослойной структуре он обеспечивает полное поглощение ударов и безопасность, демпфируя все виды вибраций и ударов. Используя футляр, вы получаете гарантию, что хранимая камера будет надежно защищена от механических повреждений во время транспортировки и хранения.
Чехол также защищает от пыли, грязи и всех видов пыльцы, сохраняя камеру в чистоте.
Чехол разработан специально для камер FUJIFILM INSTAX. Он идеально им подходит. Имеет специальный съемный защитный клапан и ремень для крепления.
Внешний вид корпуса был разработан превосходными дизайнерами, которые усовершенствовали корпус в каждом месте, сделав современный дизайн корпуса очень элегантным.