Описание

Предназначен для защиты камеры во время транспортировки и хранения. Благодаря своей уникальной жесткой многослойной структуре он обеспечивает полное поглощение ударов и безопасность, демпфируя все виды вибраций и ударов. Используя футляр, вы получаете гарантию, что хранимая камера будет надежно защищена от механических повреждений во время транспортировки и хранения.

Чехол также защищает от пыли, грязи и всех видов пыльцы, сохраняя камеру в чистоте.

Чехол разработан специально для камер FUJIFILM INSTAX. Он идеально им подходит. Имеет специальный съемный защитный клапан и ремень для крепления.

Внешний вид корпуса был разработан превосходными дизайнерами, которые усовершенствовали корпус в каждом месте, сделав современный дизайн корпуса очень элегантным.